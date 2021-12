NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Napoli-Barcellona, Lazio-Porto e Atalanta-Olympiacos. Questi gli accoppiamenti delle italiane per gli spareggi della fase a eliminazione diretta di Europa League che mettono di fronte le otto seconde classificate della fase a gironi della stessa Europa League (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions (non teste di serie). Le partite di andata si disputano il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, mentre le squadre sconfitte verranno eliminate. Questo il quadro completo:

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli