SALERNO (ITALPRESS) – Salernitana bloccata. Niente trasferta a Udine dove i granata di Colantuono, alle 18.30, avrebbero dovuto affrontare i bianconeri friulani per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. In un comunicato stampa pubblicato nella notte il club campano “a seguito di accertate positività nel gruppo squadra”, fa sapere di prendere “atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile a ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. (ITALPRESS).

Positivi nel gruppo squadra, Salernitana non parte per Udine

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli