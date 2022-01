ROMA (ITALPRESS) – Sono 61.046 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 141.262. I decessi di oggi sono 133 (il numero totale dall’inizio della pandemia è 137.646). Sono almeno 6.328.076 le persone che hanno contratto il virus nel nostro Paese fino a questo momento. Gli attuali positivi sono invece 1.070.537. (ITALPRESS).

Covid, 61.046 nuovi casi in Italia e 133 decessi

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli