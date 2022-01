ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 15mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, gli Hawks si sono arresi di fronte ai Clippers per 106-93 nonostante i 21 punti, tra i padroni di casa, di Coffey, top scorer della serata. Tra gli ospiti, 8 punti, con 3 rimbalzi e un assist, in 19 minuti di impiego per l’azzurro Danilo Gallinari. Golden State si riprende la vetta della Western Conference, seppur in coabitazione con Phoenix: decisivo il 96-82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17 punti (28 del ‘solitò Stephen Curry). Non bastano i 35 punti di LeBron James ai Los Angeles Lakers, battuti sul parquet amico per 127-119 dai Memphis Grizzlies. Altri risultati: Orlando Magic-Washington Wizards 100-102; Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 105-101; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 123-141; Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 95-99; Dallas Mavericks-Chicago Bulls 113-99; Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 103-88.

(ITALPRESS).