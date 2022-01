ROMA (ITALPRESS) – Raddoppiano, rispetto alle 24 ore precedenti, i casi Covid in Italia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 220.532 (in crescita rispetto ai 101.762 del 10 gennaio), ma con un numero di tamponi superiore: 1.375.514 e che determina un tasso di positività al 16%. In crescita i decessi, 294 (+67).

Anche oggi nuovo significativo aumento degli attualmente positivi, 129.542 unità per un numero complessivo di 2.134.139. Nei reparti ordinari si evidenzia una nuova crescita, con il numero dei pazienti pari a 17.067 (+727), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.677 (+71) con 185 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.115.395 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (45.555), seguita da Campania (30.042) e Veneto (21.504).

