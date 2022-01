MILANO (ITALPRESS) – Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le 5 donne che accompagneranno Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. L’attrice Ornella Multi sarà la co-conduttrice della prima serata di martedì 1 febbraio, la giovane Lorena Cesarini nota per il suo ruolo in “Suburra” sarà accanto Amadeus mercoledì 2, Drusilla Doer il personaggio dietro cui si cela Gianluca Gori salirà sul palco giovedì 3. Venerdì 4 toccherà a Maria Chiara Giannetta, attrice che ha sbancato l’Auditel con la serie di Rai1 “Blanca”, mentre per la serata finale l’Ariston vedrà protagonista l’attrice Sabrina Ferilli.

(ITALPRESS).