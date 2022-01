MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 14 gennaio sarà in radio “Kick Ass”, il nuovo singolo di Bryan Adams che anticipa l’album di inediti “So Happy It Hurts” (BMG) in uscita l’11 marzo 2022.

Si tratta del quindicesimo disco in studio del rocker canadese: 40 anni di carriera, brani che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award. L’album contiene 12 brani di cui è autore. Sono già disponibili la title track “So Happy It Hurts”, primo singolo che ha anticipato l’album, e il brano scritto per il Calendario Pirelli 2022 “On The Road”.

(ITALPRESS).