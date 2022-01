ROMA (ITALPRESS) – Franco Frattini è stato nominato presidente del Consiglio di Stato. “Esprimo i miei più sentiti auguri – afferma una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione- all’amico Franco Frattini, appena nominato Presidente del Consiglio di Stato. La sua grande competenza giuridica, la lunga esperienza nelle istituzioni, le riconosciute capacità di mediazione, ascolto e giudizio, ampiamente dimostrate in questi anni di lavoro di altissimo profilo, sono una garanzia al vertice della magistratura amministrativa, il cuore della ‘giustizia nell’amministrazionè. Avanti così, Franco, autentico ed esemplare civil servant”. (ITALPRESS).

