ROMA (ITALPRESS) – Cecilia D’Elia, candidata del Pd, ha vinto le elezioni suppletive del collegio uninominale Lazio 1 di Roma quartiere Trionfale, con 12.401 voti pari al 59,43% di quelli scrutinati nelle 218 sezioni. La candidata del centrodestra e capogruppo della Lega in Campidoglio, Simonetta Matone, ha ottenuto il 22,42% dei voti (4.678 preferenze), Valerio Casini di Italia Viva il 12,93% (2.698 preferenze); Beatrice Gamberini di Potere al Popolo il 3,24% (676 preferenze), l’indipendente Lorenzo Vanni l’1,97% (412 preferenze). D’Elia prenderà il posto lasciato libero da Roberto Gualtieri, eletto sindaco di Roma.

In netto calo l’affluenza. Alle ore 23 ha fatto segnare l’11,33% degli aventi diritto, rispetto al 17,6% della precedente elezione del marzo 2020.

“E’ stata una campagna elettorale molto difficile perchè le suppletive sono complicate, per questo voglio ringraziare davvero tutte le volontarie e i volontari, oltre a tutte le persone che mi hanno aiutato”, afferma a Radio Immagina Cecilia D’Elia, la candidata del Partito democratico che ha vinto le elezioni suppletive nel collegio Roma 1 alla Camera dei deputati. “Questo risultato – prosegue, durante un’intervista a Radio Immagina – ha confermato la colazione che ha eletto Roberto Gualtieri a Roma e il fatto che nel cuore della città ci sia stato un risultato così importante sulla mia candidatura è di buon auspicio. Sono emozionata perchè entrare in Parlamento per chi fa politica rappresenta una grande responsabilità. E’ come entrare in una grande agorà, in un luogo dove ci sono idee diverse e dove si possono mettere in campo le proprie proposte, su cui raccogliere consenso. Oltre al collegio – conclude D’Elia – in quanto portavoce delle Democratiche porterò l’agenda che ci siamo date come donne, dandole forza”.

