MILANO (ITALPRESS) – “Lupin”, il brano inedito di Tommaso Paradiso (Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo 2022. Il tour sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan a Milano (Fabrique, 21 gennaio 2022) e Roma (Atlantico, 23 gennaio 2022): un regalo che Tommaso Paradiso vuole fare a coloro i quali attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti. (ITALPRESS).

