ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un picco, ovviamente vi sarà poi la decrescita dei casi e tutte le regole che stiamo mettendo oggi, secondo me, in un tempo relativamente breve, potranno essere nuovamente modificate e allentate”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “La variante Omicron – aggiunge – ci sta ponendo di fronte a un virus che corre di più, ma che sembra meno grave in una popolazione vaccinata. Con un picco che abbiamo probabilmente raggiunto è verosimile che nelle prossime settimane molte di queste regole verranno riviste”.

