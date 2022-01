ROMA (ITALPRESS) – “Il salario minimo è uno strumento che integra la contrattazione”. Così Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1. “I diritti dei lavoratori sono complessi. Non si tratta di approvare il salario minimo ma di combinarlo con elementi che non destrutturino la contrattazione”, ha aggiunto il Ministro Orlando. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli