ROMA (ITALPRESS) – In discesa i casi di Covid-19 in Italia. Dai dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al coronavirus sono 192.320, contro i 228.179 rilevati nelle 24 ore precedenti, a fronte però di un numero inferiore di tamponi effettuati, 1.181.889, con il 16,427% di positività. La Regione Puglia riporta che i dati notificati il 19 gennaio comprendono 9433 casi confermati nelle ultime 24 ore e 8721 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dall’1 gennaio scorso.

In calo i decessi, 380 (contro i 434 resi noti il 18 gennaio).

Per quanto riguarda i guariti sono 136.152, gli attualmente positivi salgono di 64.434 raggiungendo un totale 2.626.590. In riferimento alla pressione sugli ospedali, si evidenzia che i ricoveri nei reparti ordinari si incrementano lievemente di 12 unità a 19.500; flettono le terapie intensive, 1.688 (-27) con 134 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.605.402 persone. Sul fronte delle regioni, La Lombardia si conferma prima regione per numero di nuovi casi (37.233), seguita da Veneto (21.209) e da Emilia Romagna (20.650).

