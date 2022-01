ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo gli auguri nei confronti del presidente Curzio e della presidente aggiunta Cassano”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiedendo il plenum del Csm, per la nomina dei presidenti Curzio e Cassano alla Cassazione. “Ringrazio il Csm per la tempestività con cui la commissione ha assunto le decisioni” ha aggiunto “assicurando la piena operatività dell’esercizio delle funzioni di rilievo fondamentale dell’ordine giudiziario”. Il presidente ha poi augurato buon lavoro al Csm e ai suoi componenti “per l’attività che continuerà a svolgere nei prossimi mesi con la presidenza di un nuovo capo dello Stato”. (ITALPRESS).

