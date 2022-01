ROMA (ITALPRESS) – L’ex presidente del Senato Marcello Pera, l’attuale vicepresidente della Regione Lombardia ed ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, e l’ex magistrato Carlo Nordio. E’ la rosa dei nomi per la presidenza della Repubblica presentata dal leader della Lega Matteo Salvini a nome del centrodestra, nel corso di una conferenza stampa con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Il centrodestra sta dando prova di compattezza, lealtà e voglia di dialogare”, ha detto Salvini.

“Abbiamo fatto una lunga e proficua riunione con il centrodestra compatto. E’ il nostro tratto distintivo – ha sottolineato -: muoverci all’unisono dall’inizio alla fine di questo percorso. Siamo qui a presentare tre nomi ufficiali del centrodestra partendo dal presupposto che non siamo qui ad imporre niente a nessuno. Negli ultimi 30 anni la sinistra è stata protagonista della scelta, penso che ora sia diritto dell’area liberale moderata che è maggioranza del paese di avanzare delle proposte”.

“Il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il presidente della Repubblica, ma ha i numeri maggioritari, quindi ha il diritto di fare una proposta. Non è una questione tattica – ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia -. Gli ultimi presidenti della Repubblica, al netto di Ciampi, sono stati di sinistra, in un Paese che viene considerato a maggioranza di centrodestra. E’ irrispettoso che da sinistra si dica che non è accettabile la proposta che arriva dal centrodestra. Oggi facciamo tre nomi che dimostrano come non abbiamo nulla da temere sul piano dell’autorevolezza”.

“Il centrodestra ha molte figure che non hanno la tessera e sono a servizio dello Stato e delle istituzioni, è giusto rivendicare questa capacità e questa ricchezza, questa serie di risorse per l’Italia”, ha affermato Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia. “Vogliamo dialogare e confrontarci con tutti in un Parlamento sovrano e trovare la soluzione migliore. Il centrodestra mette il meglio di sè, tutte le risorse possibili in campo per servire la Repubblica”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).