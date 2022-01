ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera anche al secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono le schede bianche, complessivamente 527, le nulle 38. I più votati, con 39 preferenze a testa, sono stati l’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’ex magistrato Paolo Maddalena. I grandi elettori presenti e votanti sono stati 976. Mercoledì 26 gennaio a partire dalle 11 la terza votazione. (ITALPRESS).

