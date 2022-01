ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera anche al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Non è stato raggiunto il quorum di 673 voti. I grandi elettori presenti erano 978, nessun astenuto. Le schede bianche sono state 412. L’attuale capo dello Stato Sergio Mattarella ha ottenuto 125 voti, l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Guido Crosetto 114. Tra i più votati anche Paolo Maddalena (61) e Pier Ferdinando Casini (52). Schede nulle 22, voti dispersi. Giovedì 27 gennaio, con la quarta votazione, si abbassa il quorum, saranno sufficienti 505 voti. (ITALPRESS).

Nuova fumata nera per il Quirinale, Mattarella il più votato

