MILANO (ITALPRESS) – In occasione del lancio di glo hyper+ UNIQ, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato che fa della personalizzazione il suo punto di forza, glo ha invitato al proprio flagship store milanese, in viale Gorizia 34, in zona Darsena, Francesco Caporale, meglio conosciuto al grande pubblico come Fra!, uno dei pochi doodle artist italiani dallo stile ben definito. Con Fra! la personalizzazione e la co-creazione prendono vita grazie a un’opera realizzata in esclusiva per glo, che sarà completata dal pubblico durante i giorni di esposizione.

Per valorizzare al meglio il singolo stile e celebrare ogni personalità, l’utente potrà comporre il proprio glo hyper+ UNIQ selezionando diverse combinazioni di colore e finiture del prodotto da poter cambiare ogni volta che si vuole. Dal bottone di accensione al pannello laterale esterno, ogni device diventa davvero unico, per esprimere al massimo il gusto di ciascun cliente. In totale sono disponibili ben 19 pannelli laterali interscambiabili tra cui poter scegliere a completamento del proprio look: 9 le versioni lisce in diversi colori, da abbinare ai propri accessori, 4 con finitura matte, 3 satinate e 4 gripped, dal design materico per uno stile ancora più sofisticato.

Fra! ha presentato live uno dei suoi celebri doodle: una maxi tela di 2 x 1.20 mt che potrà essere personalizzata e colorata da ogni cliente che acquisterà il nuovo glo hyper+ UNIQ anche nelle settimane successive. La community glo diventa così co-creatore dell’opera, potendo contribuire alla sua realizzazione con il proprio gusto e il proprio stile.

Fino alla prossima primavera glo hyper+ UNIQ sarà distribuito in esclusiva al flagship store di Milano, al discovery store di Napoli o sullo store online ufficiale www.discoverglo.com/it/it/shop .

(ITALPRESS).