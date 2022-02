SANREMO (ITALPRESS) – Giovedì, tra gli ospiti che saranno sul palco dell’Ariston, ci sarà anche Roberto Saviano. “Sono onorato della sua presenza, verrà per ricordare la strage di Capaci di cui ricorrono i trent’anni”, ha detto Amadeus, annunciando anche la presenza stasera di Matteo Berrettini: “Festeggiamo un ragazzo che è il nostro orgoglio, lo ringrazio perchè ha accettato il nostro invito e arriva a poche ore del suo ritorno dall’Australia”. (ITALPRESS).

