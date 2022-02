ROMA (ITALPRESS) – Il film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio” ha ricevuto due candidature ai British Academy Film Awards, gli Oscar inglesi. La pellicola è candidata per il miglior casting e il miglior film straniero. A ottenere il maggior numero di candidature ai Bafta, 11, è stato Dune di Denis Villeneuve. (ITALPRESS).

