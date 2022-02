ROMA (ITALPRESS) – “Credo che questa combinazione fra la variante Omicron e il fatto che agisca su una popolazione vaccinata consentirà una progressiva ripresa delle attività. E’ chiaro che prima calano i numeri, prima calano i decessi, prima sarà possibile rimodulare in senso meno restrittivo l’uso del green pass. Con il calo delle terapie intensive, avendo una larga parte della popolazione vaccinata e con il virus che circola in maniera trascurabile, il green pass ad un certo punto scomparirà. Quando, è difficile saperlo, ma il trend è quello”. A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Dritto e rovescio su Rete4. (ITALPRESS).

