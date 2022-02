ROMA (ITALPRESS) – “Mercoledì alle 18.30 si svolgerà l’informativa urgente del ministro Lamorgese sugli scontri durante le manifestazioni studentesche a seguito della morte di Lorenzo Panelli. Sono convinto che politica e istituzioni abbiano il dovere di ascoltare le istanze dei più giovani, favorendo sempre e in tutte le modalità possibili la partecipazione”. Lo scrive in un post su Linkedin il presidente della Camera Roberto Fico. (ITALPRESS).

