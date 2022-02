MILANO (ITALPRESS) – La nuova Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali Country Italia e 100% nativa digitale, lancia sul mercato l’offerta dedicata al mondo dello sport – benessere. Nasce infatti Genertel Sci, la nuova soluzione assicurativa per proteggere da eventuali imprevisti durante la pratica degli sport invernali.

Con Genertel Sci il cliente può soddisfare le proprie esigenze di protezione, rispettando la nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 che prevede l’obbligo di avere attiva un’assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

Il nuovo prodotto rappresenta un ampliamento nella propria offerta di protezione ai clienti ed un passo in avanti nella strategia “Facciamola Semplice” avviata a dicembre 2021, con cui Genertel punta a rivoluzionare l’esperienza del cliente rendendola più semplice, conveniente e personalizzata basata su 4 ecosistemi di bisogno: mobilità, casa, benessere e pet.

Così come per l’assicurazione Auto, anche nell’offerta di tutela per gli sport invernali Genertel si presenta 100% digitale. “La tecnologia – si legge in una nota – si conferma la base per l’automazione dell’esperienza cliente: quotazione istantanea e acquisto online, emissione della polizza paperless, denuncia sinistri in self service. A questo si abbina una customer journey semplice e intuitiva, pensata “mobile first” caratterizzata da interazione conversazionale e design contemporaneo della grafica”.

La soluzione proposta da Genertel permette di assolvere all’obbligo assicurativo previsto per lo sci, e andrà a superare il perimetro di copertura legalmente obbligatoria con garanzie aggiuntive per proteggere sè stessi e i propri cari, la propria attrezzatura, oltre che ricevere assistenza e rimborsi in caso di infortunio che impedisca di proseguire l’attività sportiva.

Nel dettaglio, sarà possibile acquistare due soluzioni di protezione alternative: Genertel Sci, che comprende le garanzie di responsabilità civile (con massimale di 50.000 euro), indennizzo per infortuni sportivi, assistenza sport (fornita da Europ Assistance) e rimborso spese di ricerca e soccorso; Genertel Sci+, che estende la protezione della prima offerta aumentando il massimale a 100.000 euro e inserendo prestazioni ulteriori, con le coperture di diaria da ricovero e tutela legale. Nel pacchetto Genertel Sci+, inoltre, sono acquistabili tre garanzie opzionali: invalidità permanente o decesso da infortunio; rimborso danni all’attrezzatura sportiva; rimborso skipass e lezioni di sci,

Costo a partire da 2,5 euro (pacchetto Sci valido per un giorno per un assicurato sotto i 50 anni), con la possibilità di avere protezione instant, visto che la polizza è attiva a soli trenta minuti dall’acquisto.

Tra le caratteristiche dell’assicurazione, inoltre, l’opportunità di assicurare in un’unica polizza fino a 10 persone (anche non familiari), la flessibilità temporale della copertura con soluzioni di protezione attiva da uno a trenta giorni, e la possibilità di tutelarsi per una molteplicità di sport invernali: sci, sci alpino, sci di fondo e snowboard, pattinaggio su ghiaccio, ciaspole da neve e slittino.

“Nell’ambito della nuova strategia di Genertel, 100% nativa digitale, che fa leva sull’utilizzo di 5 tecnologie – dati&cloud, realtà aumentata, biometrico, intelligenza artificiale, interfacce conversazionali – ora allarghiamo l’offerta all’ambito ‘Non Motor’ con l’instant insurance dedicato alla protezione degli sport invernali – spiega Fabio Moraldi, Responsabile Area Industria di Genertel -. Con Genertel Sci offriamo un soluzione assicurativa coerente con la filosofia di fondo della Nuova Genertel 100% nativa digitale: personalizzata, conveniente e semplice da acquistare grazie a una straordinaria customer experience per dare ai nostri clienti tutto il buono dell’assicurazione”.

