ROMA (ITALPRESS) – In questo inizio di anno caratterizzato da alcune turbolenze politiche, le quattro principali cariche dello Stato mantengono buoni i loro livelli di fiducia presso la popolazione italiana. I rappresentanti delle due istituzioni più alte sono quelli che godono dell’apprezzamento maggiore e che coinvolge oltre la metà del campione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la sua rielezione incrementa ancora di più il proprio livello di fiducia, raggiungendo il 60,5% dei consensi, mentre Mario Draghi resta pressochè stabile al 52,0%. I presidenti di Camera e Senato, invece, si attestano rispettivamente al 31,4% e al 27,1%. Anche questi ultimi, nonostante la fase di caos della politica italiana, mantengono stabili i loro livelli di fiducia rispetto a quelli registrati circa una settimana fa.

