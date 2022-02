MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolanum, in occasione della diffusione dei dati di bilancio 2021, ha annunciato che erogherà un bonus di 2.000 euro a tutti i dipendenti (3.300) e collaboratori (5.762 family banker) delle società italiane ed estere del Gruppo. Il bonus verrà riconosciuto nel mese di marzo 2022. “Gli eccellenti risultati raggiunti, con un Utile Netto pari a 713,1 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto al 2020, verranno condivisi con tutti i collaboratori che hanno contribuito a un anno record, il 40mo dalla nascita del Gruppo”, viene evidenziato da Banca Mediolanum. (ITALPRESS).

