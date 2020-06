Roma, 12 giu. (Labitalia) - Anpal Servizi e Arpal Puglia raccolgono il grido d'allarme del mondo agricolo e si rendono disponibili a fornire assistenza tecnica per la selezione di 400 persone da impiegare presso Rosso Gargano, marchio dell'azienda Futuragri spa con sede a Foggia, in occasione della campagna del pomodoro “Estate 2020”. Requisito richiesto l'esperienza nel settore della lavorazione agro-industriale per operare durante il periodo stagionale della trasformazione del pomodoro, da luglio a fine settembre.

Recependo le indicazioni giunte anche dal ministero del Lavoro, saranno i navigator a svolgere la ricerca prioritariamente tra i beneficiari di reddito di cittadinanza della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, con l'ipotesi di ampliare il bacino ai beneficiari lucani della zona del melfese, limitrofa alla sede lavorativa. Nel caso non si riuscisse a raggiungere il numero richiesto, grazie anche alla collaborazione del Centro per l'Impiego di Foggia, la ricerca verrà ampliata ad altre categorie di lavoratori.

Al momento è in corso la definizione, assieme a Rosso Gargano, delle modalità di trasmissione delle domande di selezione. L'intera operazione terminerà entro il 30 giugno. La collaborazione tra Rosso Gargano e gli operatori dei servizi per il lavoro di Anpal Servizi e Arpal è nata a seguito della partecipazione all’edizione Italiana dell’European Employers’ Day 2019, svoltasi (per la provincia di Foggia) presso il centro per l’impiego di Lucera, e dedicata al supporto che i centri per l'impiego offrono alle aziende per cercare le professionalità e le competenze più adatte all'inserimento nel loro sistema produttivo.