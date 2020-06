Milano, 16 giu. (Labitalia) - Il Gruppo Epipoli lancia Mygiftcard buona spesa, la prepagata Mastercard pensata per dare un aiuto concreto ai lavoratori e aziende che stanno tornando in piena operatività, utilizzabile per erogare benefit ai dipendenti e incentivarli in un momento di grandi sfide. Le aziende potranno mettere a disposizione dei propri dipendenti una carta prepagata Mastercard disponibile in tagli da 25 fino a 400 euro e utilizzabile come sistema di pagamento. Mygiftcard buona spesa è infatti spendibile online e in 180mila negozi in tutta Italia: non solo nei punti vendita della gdo, ma anche all’interno di tutti i negozi di alimentari, panifici, negozi di latticini, drogherie, macellerie, discount, minimarket e negozi di prossimità di generi alimentari che accettano il circuito Mastercard. Tra i provider welfare che già l’hanno scelta ci sono Jointly e Staff.

Gaetano Giannetto, fondatore e presidente di Epipoli, spiega: “In una fase di forte attenzione al risparmio da parte delle famiglie italiane, Epipoli mette a disposizione di lavoratori e aziende l’innovativa Mygiftcard buona spesa, in grado di agevolare l’erogazione di benefit ai dipendenti. La card potrà rendere la ripartenza lavorativa più semplice, dando la massima libertà di utilizzo. Negli anni abbiamo sviluppato soluzioni digitali e carte per trasferire fondi a famiglie, consumatori, o in questo caso, aziende e dipendenti".

"Siamo felici - sottolinea- che il nostro progetto dia un contributo tangibile alla ripartenza, offrendo più serenità a chi in questi giorni lavora per dare nuovo slancio al Paese. Inoltre credo che in questo momento sia particolarmente importante porre l’accento sul fatto che la Mygiftcard buona spesa sia spendibile in tutti in tutti i negozi di alimentari che accettano Mastercard, e quindi anche nei punti vendita di prossimità, come drogherie o negozi di alimentari, realtà che è importante non dimenticare non solo perché hanno bisogno di supporto, ma anche per dare un sostegno al consumo delle eccellenze italiane che spesso provengono proprio da piccoli produttori".