Roma, 25 giu. (Labitalia) - Piero Tatafiore è stato nominato direttore Comunicazione e Sostenibilità di Utopia, società di Public, Media & Legal Affairs. Il manager affiancherà il direttore Media Relations, Gaia De Scalzi, rafforzando così la struttura societaria.

Dopo quasi 15 anni tra Camera e Senato e una significativa esperienza come portavoce nella commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, Tatafiore ha diretto per oltre 7 anni le relazioni esterne del Gruppo Industriale Maccaferri, occupandosi, oltre che della comunicazione corporate e istituzionale, anche della comunicazione finanziaria, di crisi e dei progetti di sostenibilità delle società partecipate, in particolare di Eridania, Manifatture Sigaro Toscano e Officine Maccaferri. Tatafiore continuerà a seguire la comunicazione del Gruppo Industriale Maccaferri all’interno di Utopia.

Giampiero Zurlo, amministratore delegato di Utopia, ha dichiarato: “La decisione di un top manager della comunicazione come Tatafiore di proseguire con Utopia il suo già importante percorso professionale, oltre a rendere orgoglioso me e tutto il team, dimostra la capacità della società sia di attirare i migliori professionisti, sia di continuare ad anticipare i trend di mercato sempre più caratterizzati dall’integrazione strategica delle competenze. In tal senso, l’esperienza di Tatafiore, prima come portavoce istituzionale e poi come direttore della comunicazione di un grande gruppo industriale, consentirà alla nostra società di integrare sempre più i servizi professionali di relazioni istituzionali e comunicazione, continuando a innovare le attività di advocacy e di lobbying. Riveste anche importanza strategica la decisione di basare la nuova direzione societaria a Milano, un mercato sempre più dinamico e competitivo che continuerà inevitabilmente a crescere anche nel post Covid”.