Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Una strategia di comunicazione video integrata e su misura per ogni obiettivo di business delle pmi, anche per supportarle nella ripresa post-lockdown. Da distribuire su diverse piattaforme, da Google a Instagram passando per Facebook. E' la nuova offerta video per le piccole e medie imprese messa in campo da Italiaonline, come spiega in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia Antonella Fanuzzi, marketing director di Italiaonline.

"La fruizione di contenuti video sul web da parte degli utenti -sottolinea Fanuzzi- è in continua crescita, con oltre il 90% delle persone che usano internet su base mensile che guardano contenuti video e questo rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende di ‘ingaggiare’ i propri utenti, i propri consumatori in modo più diretto, più creativo, più coinvolgente. Pensate che sono oltre il 70% delle persone che cercano informazioni e guardano video per raccogliere informazioni su un prodotto o su un servizio e l’80% degli utenti acquista un prodotto dopo aver visto un video di un determinato brand".

"Quindi, sicuramente - spiega - è una modalità di interazione con i consumatori e gli utenti per le aziende davvero straordinaria. Fino ad oggi era percepita come un’opportunità lasciata però alle grandi imprese, che hanno grandi budget e risorse da investire in campagne video sia a livello produttivo che poi a livello di promozione del proprio video. Ecco, con la nostra nuova offerta, vogliamo portare -annuncia Fanuzzi- questa grande opportunità alle piccole e medie imprese. Quindi creando l’opportunità per le aziende di costruire una propria strategia digitale basata anche sul video che possa consentire alle aziende di raggiungere i propri utenti e i propri obiettivi di business in modo migliore".

Una grande occasione e una grande vetrina per le piccole e medie imprese, afferma Fanuzzi: "I pilastri fondamentali della nuova offerta video di Italiaonline sono la capacità di costruire una strategia video integrata, multimediale e multicanale a 360 gradi, composta sia dalla produzione di video di qualità, accessibili per le piccole e medie imprese e destinati ai diversi obiettivi di business, la distribuzione automatica e gratuita sui nostri portali on line sugli asset del cliente che ha sviluppato con Italiaonline come il proprio sito o il proprio e-commerce, e la distribuzione tramite piattaforme pubblicitarie e campagne pubblicitarie su piattaforme quali Google, Facebook, Instagram e così via", continua ancora.

Secondo Fanuzzi, per Italiaonline un passo che si inserisce in un percorso di innovazione ancora più ampio. "Italiaonline vuole essere partner digitale -dice- di tutte le aziende italiane e in particolare delle pmi italiane. L’offerta video si inserisce nell’ambito di un’offerta molto ampia e molto diversificata che va dalla copertura della propria presenza on line all’aggiornamento e la qualità della propria presenza sul web, la creazione e gestione di un sito internet, la creazione e gestione di un’e-commerce, e tutte le soluzioni pubblicitarie, sia sui mezzi digitali che su quelli tradizionali".

Secondo Fanuzzi, "l’offerta video va davvero a complemento di tutti questi altri pilastri che sono davvero per noi fondamento del lavoro di consulenza quotidiana, strategica che facciamo nell’ambito digitale con tutte le aziende con le quali collaboriamo".

E la proposta di Italiaonline vuole essere un supporto alle pmi in questo momento di grave difficoltà per l'economia italiana dopo la pandemia da coronavirus. "Il lockdown -avverte Fanuzzi- ha impattato fortemente le piccole e medie imprese italiane. Tante hanno sofferto e noi come Italiaonline abbiamo cercato e stiamo tuttora cercando di stare vicini alle nostre aziende clienti nel modo più forte possibile perché crediamo che sia davvero molto importante. Allo stesso tempo, abbiamo visto che il lockdown ha chiaramente accelerato una serie di processi di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, ha dato una spinta come se si fossero condensati anni e anni di digitalizzazione in pochi mesi e ne abbiamo visto gli effetti in modo molto forte su tanti nostri clienti e nostri prodotti", aggiunge ancora.

Secondo Fanuzzi, "la campagna pubblicitaria sta andando molto bene, chiaramente l’e-commerce è il prodotto, è l’ambito in cui abbiamo visto questo fenomeno di accelerazione davvero nel modo più forte possibile". "E’ davvero il prodotto giusto nel momento giusto e sta davvero aiutando tante, tante aziende ad uscire da questa situazione di crisi e trovare nuovi sbocchi per il proprio modello di business e nuove opportunità di sviluppo e di contatto con i propri clienti e di identificazione di nuove opportunità", conclude.

Per quanto riguarda la distribuzione, ogni video prodotto viene pubblicato gratuitamente all'interno della nuova videogallery nella scheda azienda di PagineGialle.it, Virgilio.it, Google My Business e sul network di partner di Presenza, sul sito itlaiaonline.it e sull'e-commerce italiaonline.it. E Italiaonline garantisce il mix di formati creativi più efficace per l'obiettivo di business del cliente e lo abbina a campagne pubblicitarie per una sponsorizzazione video su misura. Inoltre, un video specialist accompagna il cliente tramite contatto telefonico in tutto il ciclo della produzione del video: dalla raccolta del brief alla definizione della strategia di comunicazione e di distribuzione dei diversi formati video, dalla condivisione delle proposte creative alla produzione video finale. E infine il monitoraggio dei risultati: un report mensile con l'andamento delle visualizzazioni dei video.