Bari, 7 lug. (Labitalia) - Sergio Fontana è il nuovo presidente di Confindustria Puglia. E' stato eletto all'unanimità dal consiglio di presidenza per il quadriennio 2020-2024. Imprenditore farmaceutico nato a Canosa di Puglia, nella Bat, succede a Domenico De Bartolomeo che ha guidato gli industriali pugliesi dal 2017 ad oggi. E' laureato in Farmacia ed è amministratore delegato della Farmalabor srl di Canosa. Ha già ricoperto diversi ruoli nel sistema Confindustria tra cui quello di presidente della delegazione territoriale Bat e presidente della sezione sanità di Confindustria Bari Bat. Attualmente è presidente di Confindustria Bari-Bat e di Confindustria Albania.

I temi della semplificazione, delle infrastrutture reali e immateriali per il Sud, del credito alle imprese e della valorizzazione del capitale umano saranno tra gli obiettivi principali della nuova presidenza. “Siamo in una fase di straordinaria ed eccezionale difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria -ha detto- che sta assumendo sempre di più anche il profilo di una crisi economica e sociale. Prioritario sarà individuare ed impiegare al meglio le risorse del territorio, con importanti sinergie, per valorizzare le nostre numerose eccellenze e renderle più competitive sui mercati internazionali". "La Puglia -ha aggiunto Fontana- ha dimostrato di essere una regione moderna, tra le più dinamiche del Mezzogiorno, ma per competere ad armi pari rispetto ai nostri concorrenti, bisogna intervenire con urgenza per rilanciare il sistema infrastrutturale, asset strategico fondamentale per l’economia regionale. In questo momento così delicato, abbiamo necessità di avere certezze sulla liquidità delle nostre imprese e sulla concreta possibilità di accesso al credito. Siamo convinti che la fiducia delle imprese rappresenti un fattore determinante della ripartenza”.

Fontana ha espresso la sua stima nei confronti del presidente uscente Domenico De Bartolomeo “per aver rilanciato l'azione e il ruolo di Confindustria Puglia in un periodo particolarmente difficile” e ha ringraziato per la fiducia tutti i colleghi del Consiglio di presidenza. “Il ruolo del sistema Confindustria -ha concluso il neo presidente- risulta fondamentale per guidare i decisori pubblici a tutti i livelli istituzionali verso concrete scelte di politica industriale. Noi ci impegneremo con decisione per rafforzare il ruolo di Confindustria Puglia come interlocutore leale e costruttivo delle istituzioni e degli enti locali, per impiegare al meglio e più rapidamente le risorse disponibili e dare un contributo incisivo, insieme a tutto il partenariato economico e sociale, alla ripresa dell'economia pugliese”. In questa azione di rafforzamento di Confindustria Puglia, Fontana coinvolgerà i presidenti delle sezioni territoriali a cui attribuirà specifiche deleghe; un ruolo rilevante sarà affidato a Gabriele Menotti Lippolis, espressione di Confindustria Brindisi.