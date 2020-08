Roma, 10 ago. (Labitalia) - "Voglio in primis dire che siamo felici che con il dl Agosto finalmente si ponga attenzione al Sud, a un problema che c'è perché il Sud cammina a una velocità diversa dal resto del Paese. Il governo italiano con questo dl ne ha preso atto e ha valutato il problema, e questo è già un risultato importante". Lo dichiara, ad Adnkronos/Labitalia, Sergio Fontana, imprenditore farmaceutico di Canosa, che da circa un mese guida Confindustria Puglia.

"Qui -ricorda Fontana, laurea in Farmacia e amministratore delegato della Farmalabor srl- abbiamo un'economia di contesto molto più complicata che altrove. E questo è dovuto non solo alla mancanza di infrastrutture materiali come l'Alta Velocità e i porti, ma anche alla mancanza di quelle immateriali come la banda larga e il 5G. Basti dire -aggiunge- che per l'Alta Velocità Bari-Napoli (poi diventata Alta Capacità), iniziata nel 2004, si prevede la chiusura dei lavori nel 2028".

C'è poi un'altra criticità che pesa sul decollo del Sud. "E' la macchina della pubblica amministrazione: la mia azienda che a sede a Canosa non funziona certo come se fosse a Bergamo", sottolinea il neopresidente degli industriali pugliesi.