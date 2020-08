"Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi proprio alla gestione dei più piccoli".

Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole.

Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire"

