Roma, 2 nov. (Labitalia) - Vincenzo Margiotta sarà , per altri tre anni, il vicepresidente del Fondo Formazienda, il fondo paritetico interprofessionale con 110mila imprese iscritte per 775mila lavoratori. Nato nel 2008 da Sistema Impresa e Confsal, rispettivamente per la rappresentanza relativa alle aziende e ai lavoratori, Formazienda ha erogato dall’inizio del 2020 14 milioni di euro per la formazione delle Pmi e altri tre per le realtà produttive più strutturate. Dal 2008 ad oggi Formazienda ha finanziato 140 milioni di euro per professionalizzare le risorse umane. Adesso è in prima linea contro il Covid per sostenere la ripartenza economica. “Quello che stiamo vivendo - dichiara il vicepresidente Margiotta, che è stato confermato di recente insieme al presidente Andrea Bignami - è per il nostro Paese un momento difficilissimo. Questa è una fase che deve vedere unite le migliori risorse messe in campo, sia da parte datoriale che da parte sindacale”.

“La crisi attuale può essere superata - spiega Margiotta - soltanto se l’intero mondo produttivo italiano sarà al più presto destinatario sia di azioni di sostegno mirate ed efficaci sia di strategie di sviluppo che, facendo leva sulla formazione, siano in grado nell’immediato di contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e nel contempo di tutelare non soltanto chi un lavoro lo ha ma anche chi lo ha perso oppure chi né alla ricerca”. Margiotta sottolinea l’importanza di qualificare e riqualificare i dipendenti delle imprese coinvolgendo le realtà di ogni dimensione: “E in questa direzione fin da subito si muoverà Formazienda con i suoi Avvisi, preoccupandosi di aggiornare le competenze di chi lavora sia nelle piccole e medie imprese sia in quelle più grandi”.

Formazienda figura tra i migliori fondi interprofessionali attivi sulla scena nazionale. Nato nel Nord-Ovest a contatto con le aree più dinamiche e competitive del Paese, oggi opera in tutte le regioni italiane, impegnato nella missione di rinnovare le abilità e le conoscenze delle persone incrementando in questo modo i parametri di produttività delle imprese. La sede operativa è a Crema, in Lombardia, mentre un’altra sede è a Roma. “Ringrazio per la fiducia che le due parti sociali, Sistema Impresa e Confsal, hanno riposto per la seconda volta nella mia persona - conclude il vicepresidente di Formazienda - e intendo svolgere questo mio incarico con grande impegno e grande senso di responsabilità , consapevole che oggi è necessario più che nel più recente passato”.