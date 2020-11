"Va bene il ruolo che ricopre - spiega - ma come tutte le autorità garanti deve essere vicina alle esigenze di tutti i cittadini, avere più risorse e potenziare l'azione sanzionatoria".

Roma, 20 nov. (Labitalia) - "Arera è 'una giovane ragazza' in fase di maturazione. Abbiamo bisogno di autorità libere e indipendenti". Così Alessandro Petruzzi, responsabile nazionale dipartimento Energia e ambiente di Federconsumatori, all'Adnkronos/Labitalia, sui 25 anni di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

