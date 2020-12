In un mondo del lavoro "totalmente cambiato in questi anni il professionista è solo davanti a tutti i rischi" e "bisogna costruire delle tutele, voi avete delle idee, è bene parlarne", ha spiegato Treu.

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo convinti della necessità di affrontare di petto i problemi del mondo del lavoro autonomo e professionale e abbiamo una Consulta su questo, cosa che non è stato fatto dalla politica fino a questo momento". Così Tiziano Treu, giuslavorista e presidente del Cnel, già ministro del Lavoro, ha spiegato nel corso dell'assemblea di Manageritalia Executive professional, le attività del Cnel.

