Roma, 22 gen. (Labitalia) - "La proposta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro sta per trovare attuazione. Si è svolto, infatti, stamattina un primo incontro mirato alla definizione della nuova procedura SR41 in UniEmens. La nuova procedura, che dovrebbe entrare a regime dal mese di maggio 2021, consentirà di sostituire il tracciato UniEmens tradizionale con uno nuovo denominato UniemensCig, nel quale confluiranno tutti i dati necessari per effettuare il pagamento diretto della Cassa integrazione da parte dell’Istituto, sostituendo in tal modo l’invio del modello SR41, che verrà definitivamente accantonato". E' quanto annunciano i consulenti del lavoro in una nota.

La delegazione del Consiglio nazionale dell’ordine era guidata dalla presidente, Marina Calderone, mentre quella dell’Inps dal presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico e dal direttore generale, Gabriella Di Michele.

"Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che vada nella direzione della semplificazione delle procedure e che quindi agevoli il lavoro dei consulenti del lavoro”, ha commentato la presidente Calderone. "Daremo i nostri migliori suggerimenti per la riuscita di questa iniziativa, auspicando che i processi semplificativi siano estesi a tutta la procedura degli ammortizzatori sociali", ha concluso Calderone.