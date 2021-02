“Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid – dichiara la presidente Amalia Colaceci - Cotral garantisce al Lazio un servizio di mobilità indispensabile e guarda al proprio futuro con fiducia, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del proprio servizio. In quest’ottica, dunque, si inserisce la scelta di continuare ad investire sul personale oltre che sul rinnovo della flotta dei bus.”

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Cotral continua ad investire sul personale con l’assunzione di 100 nuovi autisti. Grazie al via libera della Regione Lazio al piano delle assunzioni a partire dal mese di febbraio i nuovi conducenti entreranno in servizio progressivamente su tutte le direttrici del territorio regionale e saranno inseriti nell’organico aziendale attingendo alla graduatoria dell’ultimo bando di concorso che già ha permesso l’ingresso di 100 nuovi operatori di esercizio nel 2020.

Lazio, al via assunzione 100 nuovi autisti Cotral

