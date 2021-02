Roma, 2 feb. (Labitalia) - Decolla nel web un nuovo contenitore di innovazione, storie e cultura eco-green ildigitale.it è una testata giornalistica nata nel 2018, edita dalla società di comunicazione Identità Digitali, i founder editori sono Alberto Buffo e Silvia Buffo. La redazione, coordinata anche dal caporedattore Elza Coculo e dal seo specialist Matteo Doddi, vanta già 20 firme, tra le quali spiccano quelle dei giornalisti Giommaria Monti e Aldo Torchiaro.

"Non ci aspettavamo - spiega Alberto Buffo - di scalare il settore dell’informazione digitale in così breve tempo: +2900% di lettori sul sito nell’ultimo anno, 46 milioni di impressions nella Serp negli ultimi 9 mesi e oltre 40 milioni di persone raggiunte sui social, questo lo considero un buon risultato, che ripaga il nostro investimento in termini economici e di energie, ma soprattutto ci incoraggia a strutturarci per offrire molto di più ai nostri lettori. La prossima sfida, oltre a incentivare sempre il contenuto scritto su cui aziendalmente siamo verticali, saranno i format video per ogni singola rubrica, dal green all’innovazione".

Mentre guardando alla linea editoriale: "Vogliamo raccontare le migliori rivoluzioni - dichiara il direttore e coeditore della testata Silvia Buffo - questa è da sempre la nostra visione, da quando nel marzo 2018 abbiamo deciso di fondare il nostro giornale. L’idea era quella di un taglio sempre innovativo delle notizie e approfondimenti, fresco, positivo e smart nella lettura. Poi il Covid ha stravolto inevitabilmente il nostro modo di fare informazione e per dovere di cronaca non abbiamo potuto fare a meno di seguire ogni singolo momento dell’ora buia in tutte le sue sfaccettature".

Aggiunge Silvia Buffo: "Anche se il Covid ha modificato la nostra lente sul mondo, vogliamo mantenere alto il filo rosso della positività , offrire sempre ai nostri lettori il più ampio orizzonte possibile delle soluzioni alle più grandi crisi del nostro tempo: sapremo distinguere il buono dell’informazione per mantenere l’entusiasmo anche quando ci si confronta con le problematiche più severe. La nostra redazione monitora le migliori soluzioni per tutelare la salute pubblica e personale, per preservare gli ecosistemi, e per questo abbiamo dedicato un’intera sezione al green, di cui siamo felici di aver appena firmato una partnership con il brand Fotovoltaico Semplice, azienda leader di settore IMC Holding, per dare valore insieme alla scelta dell’ecosostenibilità ".

"Racconteremo l’innovazione - commenta l'editore Alberto Buffo - le startup, aziende e brand innovativi, storie di millennials, quelle di successo, vere e proprie rivoluzioni nel modo di intendere il lavoro, in primis quelle legate a stili di vita liberi, come smart, near working e nomadismo digitale, scelte sempre più perseguibili".

"Ispirare i nostri lettori - afferma - orientandoli su traguardi e sfide perseguibili attraverso le infinite potenzialità che oggi il digital può offrire, è tra i nostri primi obiettivi editoriali. Crediamo in un mondo completamente nuovo e ve lo raccontiamo".