Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Con l’acquisizione del 100% di Love for Work nasce Nhrg, l’agenzia per il lavoro di Ps Lavoro, società specializzata nella Formazione. Ps Lavoro è stata fondata nel 2018 da Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, entrambi con alle spalle una lunga esperienza professionale nella conduzione di agenzie per il lavoro. Il loro obiettivo è quello di creare una società di consulenza in grado di offrire servizi a 360° nel mondo Hr. Nhrg, agenzia per il lavoro generalista, si posiziona su tutto il mercato nazionale, con i servizi di somministrazione e outplacement, con le sue specializzazioni in Ict Medical, Logistica, Automotive, Manufacturing, Energy e Utilities, Gdo e Fashion&Luxury. L’Agenzia ha filiali a: Roma, Milano, Torino, Verona, Lanciano, Vicenza e Lignano Sabbiadoro.

Il progetto di crescita di Nhrg prevede un ampliamento del proprio organico e si stanno già ricercando Key Account Manager per il Centro-Sud Italia, con sede di lavoro a Roma; Key Account Manager per il Nord Italia com sede di lavoro a Milano e Verona; Branch Manager per le filiali di Roma, Milano e Verona; Business Analyst per sede Roma; Stage Risorse Umane per sede: Milano. Pe candidarsi consultare il sito: www.nhrg.it alla sezione “Lavora in Nhrg”. “Con Nhrg e le sue quattro Business Unit (Somministrazione di Lavoro, Consulenza, Formazione e Ricerca e Selezione) -dichiarano i fondatori Gianni Scaperrotta e Carlo Passino- intendiamo diventare un unico punto di riferimento del cliente, negli ambiti Hr e Compliance. Innovazione, competenza e specializzazione, vogliono essere le nostre risposte ad un mercato del lavoro sempre più esigente”.

Ps Lavoro, con sedi a Roma, Milano, Torino e Verona, si occupa di formazione: dalla gestione dei fondi, all’affitto delle aule, è autorizzata per la Ricerca e Selezione del Personale, accreditata al Fondo FormaTemp e certificata Iso 9001:2008. E’ in corso di accreditamento alle Regioni Lazio e Lombardia, per i servizi di formazione e politiche attive.