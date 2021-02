“La scelta imprenditoriale di investire in Sicilia, nelle destinazioni di Taormina e Siracusa, negli hotel di lusso e negli immobili storici, è stata presa a prescindere dalla presentazione del contratto di sviluppo, fa parte della nostra strategia di espansione commerciale, quindi l’avremmo comunque perseguita. Invitalia ci ha permesso di spingere sull’acceleratore, di mirare a un target più alto, di poter realizzare investimenti più significativi e più importanti, a tutela anche del recupero del patrimonio immobiliare, e ci ha permesso altresì di chiudere il cerchio inserendo nella nostra destinazione pure Palermo e realizzando così una piccola catena di alberghi indipendenti, di lusso, a capitale 100% italiano”.

“Il contratto di sviluppo che abbiamo sottoscritto - spiega Costanza Giotti, socia e amministratrice di Luxury Private Properties - prevede l’acquisto e la riqualificazione di una struttura a Palermo, la riqualificazione e ristrutturazione di una struttura a Siracusa e di una a Taormina. Leitmotiv delle nostre aziende è proprio quello di puntare su immobili storici riconosciuti dalla Soprintendenza, che intendiamo recuperare con un impatto socio-culturale, dal nostro punto di vista, interessante per la comunità ”.

Roma, 26 feb. (Labitalia) - Tre strutture alberghiere siciliane, tra cui lo storico Hotel Excelsior di Palermo, saranno recuperate e rilanciate grazie al contratto di sviluppo sottoscritto da Luxury Private Properties, impresa del settore turismo focalizzata sugli investimenti alberghieri nel segmento lusso, che ha puntato su tre località strategiche dell’Isola: oltre che sul capoluogo, anche Siracusa e Taormina. Grazie al finanziamento ottenuto da Invitalia per oltre 14,5 mln di euro, quindi, eviterà la chiusura dell’Hotel Exclesior di Palermo, che passerà dalle 4 alle 5 stelle lusso con un restyling e l’offerta di servizi aggiuntivi, mantenendo i livelli occupazionali esistenti ( video ).

