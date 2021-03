Roma, 1 mar. (Labitalia) - Jacopo Maria Murzi, 49 anni, entra in Alfasigma Spa come General Manager della Business Unit Italia che oggi comprende sotto di sé le divisioni Pharma Italy, Consumer Healthcare, Commercial Operations, Market Access e BU Diversified. Murzi è stato in Janssen per un lungo periodo della sua carriera italiana e internazionale: dopo gli inizi in Italia ha passato 3 anni in Polonia e altri 3 in Romania, per poi trasferirsi negli Stati Uniti seguendo anche le attività di business development e, ultimamente, in Francia dove si è occupato di Medio Oriente e Africa, con oltre 20 Paesi da guidare. Laureato in Ingegneria Gestionale, precedentemente aveva lavorato per una società di consulenza globale su numerosi progetti multidisciplinari.

Il nuovo General Manager riporterà a Pier Vincenzo Colli, Ceo di Alfasigma, che dichiara: "L’inserimento nel team di Jacopo Murzi contribuisce a rafforzare ulteriormente il nostro management e ci permette di unificare in un'unica strategia condivisa le business unit italiane. A Jacopo e al suo team vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Cogliamo l’occasione per ringraziare Roberto Mazzucato che per trent’anni è stato una colonna portante dell’azienda e ha guidato con determinazione e competenza Pharma Italy fino a dicembre scorso".

“Ã? un piacere e una grande responsabilità essere chiamati a scrivere una nuova pagina di storia di Alfasigma, che sarà focalizzata a servire al meglio medici e farmacisti, ma soprattutto quei milioni di italiani che quotidianamente utilizzano i nostri prodotti”, afferma Jacopo Maria Murzi. “Mi ha colpito molto - continua - la passione e la voglia di lasciare il segno di questo team. Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo a un’azienda così radicata nel nostro Paese grazie alle sue sedi produttive e alla presenza di prodotti specialistici e di automedicazione nelle case di tutti gli italiani".