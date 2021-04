Roma, 13 apr. (Labitalia) - Si chiama Panda Delivery ed è una nuova e innovativa start-up nata nella capitale da un’idea di Carlo Scardino, 36 anni, di Roma, con esperienza decennale nel campo della ristorazione, che nonostante la perdita del lavoro causata dalla pandemia non ha perso la voglia di fare e ha trasformato un momento di difficoltà in una grande opportunità . Panda Delivery è un servizio mirato a chi segue un piano alimentare, o vuole iniziarne uno, che consegna la spesa a domicilio organizzata in confezioni pre-porzionate, seguendo le quantità prescritte dal proprio esperto di alimentazione. In poche parole, consegna a domicilio tutto il necessario per seguire una dieta.

A differenza di altri servizi già esistenti sul mercato, Panda Delivery è un servizio fatto su misura per il cliente poiché seleziona gli ingredienti più adatti alla dieta personale, prestando attenzione a intolleranze e gusti personali, e li consegna in confezioni pre-porzionate (denominati meal-kit) secondo i quantitativi prescritti, pronti da cucinare. Per usufruire del servizio, il cliente non deve far altro che inviare la propria dieta iscrivendosi sul portale pandadelivery.it e segnalare le proprie intolleranze alimentari e preferenze.

Un servizio innovativo che ha come obiettivo quello di semplificare l’organizzazione quotidiana di tutte quelle persone che voglio seguire un piano alimentare specifico ed essere accompagnati in questo percorso, facilitando il raggiungimento dei risultati, affiancare l’attività sportiva, o semplicemente per il benessere personale. Il servizio, già attivo su Roma e provincia, prevede inoltre di estendere l’offerta consegnando anche piatti pronti seguendo il piano alimentare del cliente. Una start-up innovativa, unica nel suo genere, semplice e pensata per migliorare la vita delle persone che vogliono prendersi cura di se stesse.