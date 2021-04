Roma, 28 apr. (Labitalia) - "In un momento di grandi trasformazioni per il mercato del lavoro il vostro confronto saprà sicuramente offrire stimoli e sollecitazioni costruttive al dibattito istituzionale. Il tema portante dell'evento, 'Competenze e strategie per la ripartenza', mette a fuoco con grande lucidità le risorse di cui il Sistema Paese ha bisogno per dare nuovo impulso all'iniziativa e alle attività economiche". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato al Festival del lavoro, la manifestazione promossa dai consulenti del lavoro che si apre oggi in modalità telematica, ringraziando la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, dell'invito a partecipare all'evento.

"Dalle soluzioni che sapremo individuare per il rilancio delle imprese e del Paese dipenderà la nostra capacità di garantire effettività al diritto al lavoro. In questa prospettiva, valorizzare le eccellenze del nostro sistema produttivo, puntare con forza sulle conoscenze tecniche sull'innovazione e sul progresso tecnologico sono percorsi necessitati per uscire dalla logica degli aiuti a pioggia e investire su prospettive effettive di crescita e sviluppo", scrive la presidente del Senato.

"Sono certa che ancora una volta -spiega ancora la presidente del Senato- il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro saprà porsi come interprete qualificato di queste sfide, valorizzando le esperienze e i bisogni di chi ogni giorno vive in prima linea le dinamiche dell'occupazione. A lei, ai relatori e a tutti i partecipanti del Festival rinnovo i migliori auguri di buon lavoro", conclude Casellati.