Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Si sta agendo su tanti settori nella pa, dal reclutamento ai concorsi. E poi sul contratto domani apriremo il confronto sulle funzioni centrali. Poi a seguire tutti gli altri contratti. E quindi è un momento molto importante per la pa sia per quanto accaduto nell'emergenza, con l'attivazione di strumenti innovativi come lo smart working, uno smart working di necessità , che stiamo svolgendo in modo molto semplificato e poi dovrà essere disciplinato quanto rientreremo in una situazione ordinaria. E il contratto collettivo per quanto riguarda il lavoro agile dovrà disciplinare tutta la parte normativa ed economica. Quello che è mancato nel periodo emergenziale". Così il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, intervenendo al Festival del lavoro.

"Si è riuscito ad attivare il lavoro agile in forma emergenziale, ma non c'erano i contratti collettivi -ha continuato- che disciplinavano il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. E per questo i contratti che andremo a definire con i sindacati sulla base delle direttive del ministro Brunetta dovranno andare a disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro quali sono gli istituti normativi ed economici per quanto riguarda il lavoro agile", ha concluso Naddeo.