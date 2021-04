Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "La pandemia ha accresciuto i divari tra i vari territori ma il Pnrr può riequilibrarli e cambiare finalmente il volto del Paese, che può fare un salto quantico nei prossimi anni. Ancora più determinante può diventare il ruolo della formazione, per l'accrescimento delle competenze di imprese e lavoratori". Lo ha detto Berlino Tazza, presidente della confederazione Sistema Impresa, intervenendo al webinar 'Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia' nel corso del Festival del lavoro.

