Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Tutti gli innovatori, ricercatori, professionisti, pmi, associazioni, start up o spin off, potranno partecipare ai premi per la digital education indetti da Federica web learning (www.federica.eu), nell’ambito dell’Innovation Award 2021 (https://www.innovationvillage.it/iv-award), il prossimo 6 maggio dalle 14 alle 15. Due le categorie promosse da Federica Web Learning, il centro per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’università di Napoli Federico II, leader in Europa per la produzione di Mooc (Massive open online course): Premio Federica web learning per l’innovazione didattica nel campo delle learning technologies; Premio Federica web learning per l’innovazione didattica nel campo dei learning analytics.

“Federica web learning è il frutto di quindici anni di ricerca e sviluppo sul cutting edge internazionale, forte del cofinanziamento dei fondi strutturali di coesione dell’Unione Europea e della Regione Campania - spiega Mauro Calise, direttore del centro di ateneo Federica Web Learning- ed è soprattutto la testimonianza della straordinaria creatività di un team di esperti multimediali e della loro fiducia in una didattica pubblica d’eccellenza, piú inclusiva e globale". "Così si anima anche l’idea di lanciare una call per i premi dedicati da Federica Web Learning alla digital education, rivolta a tutte le giovani professionalità e gli innovatori che vogliano suggerire applicativi che possano incidere su esperienze didattiche sempre più performanti”, continua Calise.

Le proposte di innovazione didattica nelle learning technologies potranno riguardare applicativi per favorire e stimolare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online e dovranno essere basate su applicativi di machine learning. Quelle sui learning analytics, dedicate allo sviluppo dei processi di raccolta e analisi delle interazioni degli studenti nelle attività di apprendimento online, potranno riguardare applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action.

Per entrambe le categorie, gli applicativi dovranno essere documentati e dotati di Api e Lti. C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per partecipare e Federica Web learning premierà le esperienze più innovative, assegnando per ognuna delle due categorie 3 premi: 5.000 euro ai vincitori, 3.000 e 1.500 euro rispettivamente ai secondi e terzi classificati. Durante l’evento Innovation Village sarà possibile avere tutte le informazioni nel corso del webinar del 6 maggio alle 14 'I Premi di Federica Web Learning': https://www.innovationvillage.it/events/federica-web-learning.

Federica Web learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il centro di ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’università di Napoli Federico II. Con la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 350 Mooc (Massive open online courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell’Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Federica.eu, con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di Mocc, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica amministrazione e alle imprese 4.0.