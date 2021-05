Roma, 6 mag. (Labitalia) - Per Interflora Italia lockdown e distanziamento sociale hanno trasformato radicalmente tutte le nostre abitudini. Abbiamo imparato a celebrare festività e ricorrenze a distanza su WhatsApp, Zoom, Skype o altri supporti digitali, ma ci mancano i baci, gli abbracci, le carezze e perfino le pacche sulla spalla. Tra tutte le feste, quella della mamma è la più tenera in assoluto e solo i fiori possono essere gli ambasciatori dei sentimenti che proviamo verso colei che ci è più cara al mondo".

"Gli abbracci a distanza - spiega Luca Gerini, ceo di Interflora Italia -attraverso le creazioni floreali realizzate dai nostri floral designer sono, ormai, la norma. Soprattutto in questo momento storico, nel quale è più difficile esprimere affetto e calore in assenza di contatto fisico, vogliamo permettere a tutti di toccare il cuore della propria mamma con un pensiero fiorito. La festa della mamma 2021, che quest’anno cadrà il 9 maggio, si preannuncia con un volume di ordini floreali tre volte superiore a quella del 2020".

"Il consiglio che noi di Interflora ci sentiamo di dare ai nostri clienti - sottolinea - è quello di evitare di effettuare l’ordine all’ultimo momento. Fate recapitare i fiori anche uno o due giorni prima del 9 Maggio. I fiori trattati dai nostri fioristi sono sempre freschissimi, hanno una durata di vita molto più lunga rispetto a quelli dei nostri concorrenti e state pur certi che il giorno della festa della mamma saranno al culmine della loro bellezza".

Rose rosse: un grande classico che non tramonta mai; tutte le mamme adorano le rose rosse. Come le mamme lo sono per noi, le rose sono le regine dei fiori per eccellenza ed esprimono l’amore eterno.

Rose rosa intenso non esiste modo migliore per ringraziare la mamma per l’amore che ci ha dato e per tutte le cure e le attenzioni che ci ha dedicato se non con un bouquet di rose rosa intenso che esprime profonda gratitudine.

Rose rosa tenue: quante volte avremmo voluto dire alla nostra mamma 'vorrei essere come te' o 'sei un esempio da seguire'? Con una composizione di rose rosa tenue il messaggio sarà chiaro e forte: grande ammirazione per una grande donna.

Ortensia (o rosa del Giappone): una pianta bellissima che riempie gli occhi di stupore; esiste in diverse nuance e proprio per questo è il fiore che esprime l’amore a 360°, ogni sua sfumatura con un preciso significato… a voi la scelta di quello più adatto.

Azalea: profumatissima voluttuosa e colorata è il simbolo della donna; pianta ideale per omaggiare la mamma e ricordarle che è la donna più importante della nostra vita.

Begonia: secondo una credenza popolare questa pianta assorbe le emozioni negative, un vero e proprio talismano da donare alla mamma per farla sentire sempre protetta. Qualunque sia il messaggio che, con l’aiuto dei fiori, vogliamo far arrivare alle nostre mamme, ogni momento è quello giusto. Per rendere la festa ancora più memorabile è fondamentale far recapitare il pensiero floreale in tempo ed ora.