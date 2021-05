Roma, 18 mag. (Labitalia) - "Una notizia positiva ed inaspettata per il mondo del fitness, che lunedì 24 maggio riapre le porte dei centri, in anticipo rispetto alla preannunciata apertura del 1° giugno. Una riapertura da affrontare con serenità e professionalità , seguendo le normative anticovid e le linee guida del governo, in modo da ritrovare una, seppur parziale, normalità ". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Alessandro Madonia, ceo di Palestre di successo, primo portale italiano dedicato ai centri fitness.

"Mi rivolgo ai professionisti del settore - sottolinea - siate orgogliosi di ciò che ogni giorno fate, perché attraverso il fitness date salute alle persone. Capisco che in questo momento la notizia ci abbia spiazzati, ma attenzione, non si molla di un centimetro e saremo tutti pronti lunedì per riaprire i nostri centri, le persone hanno voglia di riprendere e tornare ad allenarsi all’interno delle palestre. Quindi ciò che dobbiamo fare ora, è lasciare da parte i pregiudizi e le paure, guardando al futuro, con ottimismo e responsabilità ".

"Le palestre - aggiunge Madonia - hanno il compito di trasformare lo stile di vita delle persone, lavorando sulla prevenzione per generare salute. Tante palestre sono già ripartite con l’outdoor con ottimi risultati ma è ovvio che ora con la reale apertura, arriva il bello. Io, insieme a tutto il team di Palestre di Successo, non vi lasceremo soli, non lo abbiamo fatto in questi lunghi mesi e non lo faremo adesso. Proprio per questo, ho deciso di fare una diretta facebook tutti i giorni alle ore 14.30 fino a lunedì, sul gruppo Facebook di Palestre di Successo, per accompagnare tutti gli operatori del fitness verso la riapertura del 24 maggio".