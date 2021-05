"Gli operatori del settore - fa notare - operano in maniera autonoma e la maggior parte lo fa part time, ma ci sono anche quelli che hanno deciso di lavorare a tempo pieno e, quindi, di farne una professione full time".

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel periodo della pandemia molte persone si sono avvicinate a questo settore, a livello professionale, perché non ci sono barriere di ingresso a livello lavorativo. Non vengono richiesti investimenti né requisiti particolari". Giuliano Sciortino, segretario generale Avedisco, intervenendo al 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori.

