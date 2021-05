Un vero e proprio evento ibrido, che ha visto i padroni di casa, Giovanni Paolino, presidente Avedisco, e Giuliano Sciortino, segretario generale Avedisco, dialogare sul presente e il futuro della nostra società , sempre più interconnessa, con abitudini e riflessi digitali, con ospiti collegati da remoto, come: Chiara Gribaudo, membro della commissione Lavoro della Camera, Nicola Favini, direttore generale di Logotel.

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuto oggi, per la prima volta in streaming e aperto al pubblico, il 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori.

Avedisco, 9° Forum vendita diretta per la prima volta in streaming e aperto al pubblico

Avedisco, 9° Forum vendita diretta per la prima volta in streaming e aperto al pubblico

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli